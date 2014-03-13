Владимир Колокольцев наградил сотрудника петербургской полиции за мужество и героизм

Петербургский полицейский 17 марта 2023 года напротив здания Эрмитажа спас мужчину, тонувшего в полынье Невы в 30 метрах от берега.

В преддверии профессионального праздника МВД РФ генерал полиции Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам, отличившимся при спасении погибавших граждан. Среди награждённых – сотрудник петербургской полиции. Старший лейтенант полиции Константин Митрохин награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения" за спасение утопавшего. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Сегодня мы чествуем коллег, достойных того, чтобы о них узнала вся страна. Владимир Колокольцев

Инспектор 1 взвода отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга, старший лейтенант полиции Константин Митрохин был награжден медалью МВД России "За смелость во имя спасения". Он 17 марта 2023 года напротив здания Эрмитажа спас мужчину, тонувшего в полынье Невы в 30 метрах от берега.

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Фото: МВД