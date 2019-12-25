Доброта в погонах: истории о неравнодушных петербургских полицейских

Ежегодно 10 ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Ко Дню полиции Piter.tv подготовил подборку историй о героических и просто добрых поступках правоохранителей.

В Петербурге правоохранители помогли роженицам оперативно добраться до роддома

В августе 2019 года капитан полиции Дмитрий Конвисаров и старший лейтенант полиции Вячеслав Шарабурукин сопроводили машину с роженицей в роддом на Орджоникидзе. Беременную доставили к врачам за 15 минут.

Похожий случай произошел уже в ноябре 2020 года. Инспекторы отдельного батальона №1 ДПС ГИБДД капитан полиции Александр Кусачёв и старший прапорщик полиции Виталий Созин экстренно доставили роженицу в ближайший роддом на Орджоникидзе. Благодаря их помощи 4 ноября в 02:20 у петербуржцев родился здоровый мальчик.

Полицейский спас провалившегося под лёд парня

В феврале 2020 года 29-летний лейтенант полиции Дмитрий Зайцев спас 23-летнего парня, провалившегося под лёд канала Грибоедова. Полицейский снял верхнюю одежду и спустился на лёд, а затем вытащил на поверхность льда пострадавшего. Коллеги полицейского протянули лестницу и помогли вытащить молодого человека на берег. После этого пострадавшему помощь оказали медики.

Полицейские спасли трехлетнюю девочку и пенсионеров из огня

Петербургские полицейские в январе 2021 года спасли при пожаре трехлетнюю девочку в Купчино. Возгорание произошло в одном из домов на Будапештской улице. Первыми на месте были полицейский Александр Кузякин и Алексей Малкин, которые услышали крик о помощи. Они растянули брошенное сверху одеяло и поймали в него трехлетнюю девочку. Позднее начальник петербургского Главка Роман Плугин поощрил денежной премией полицейских.

Уже 17 февраля на улице Танкистов в Колпино загорелся частный дом. 31-летний лейтенант полиции Николай Магер и 25-летний старший сержант Алексей Тихонов проникли в дом, вывели на улицу 65-летних хозяев и их собаку, вызвали пожарных и медиков. Пенсионеры не пострадали благодаря слаженным и оперативным действиям полицейских.

Летом сотрудники ОМОНа вернули утенка, который отстал от матери

В июле текущего года сотрудники петербургского ОМОН поймали утёнка, который отстал от своей семьи и заблудился на территории расположения отряда. Затем правоохранители помогли ему вернуться к маме, утенок смог воссоединиться со своей семьей.

Росгвардейцы оказали доврачебную помощь мужчине с ножевым ранением

В августе 2021 года на проспекте Космонавтов военнослужащие специального моторизованного полка оказали доврачебную помощь мужчине, который получил ножевое ранение правой части груди, а также помогли поймать нападавшего. Росгвардейцы находились рядом с потерпевшим и злоумышленником до приезда полиции и скорой помощи.

Сотрудники Росгвардии спасли девушку, упавшую в Обводный канал

Ночью 9 сентября этого года сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району получили сообщение, что в Обводный канал упала девушка. Росгвардейцы достали из служебной машины трос и бросили его девушке, благодаря чему она смогла удержаться на плаву. Девушку вытащили из воды, после чего госпитализировали. В спасательной операции участвовали старший лейтенант полиции Игорь Губарев, прапорщик полиции Игорь Гарусов и сержант полиции Андрей Учасов.

Кинологи спасли хаски, упавшего в люк в Янино

В поселке Янино Всеволожского района 1 ноября около семи утра лейтенант полиции Бурова Вера и капитан полиции Кононенко Елена услышали собачий вой со стороны пустыря недалеко от центра кинологической службы. Сотрудницы решили проверить откуда доносятся звуки и обнаружили в люке с водой собаку породы хаски. Животное было измучено, пытаясь выбраться из колодца, собака повредила передние лапы. Достав хаски из люка, девушки отнесли ее в дежурную часть ЦКС, где вымыли, накормили и обработали раны. Затем собаку отвезли в ветеренарную клинику.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург; Вконтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти; ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Главное фото: Piter.tv (Евгений Рыбкин)