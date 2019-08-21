В Петербурге гаишники помогли доставить роженицу в роддом

Правоохранители рассказали, как провожали беременную по КАД.

Отдельный батальон ДПС №3 ГИБДД, похоже, стал "ведущим подразделением по вопросам родов" в Петербурге. За последнее время его сотрудники восемь раз помогли роженицам добраться до роддома.

О том, как 13 августа машина ДПС сопровождала беременную женщину по КАД в больницу, коротко сообщала пресс-служба ГУ МВД. Теперь сами герои сюжета - капитан полиции Дмитрий Конвисаров и старший лейтенант полиции Вячеслав Шарабурукин – вышли на связь и рассказали, как все было.

На 53 км КАД к правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что у его супруги начались преждевременные роды. Сотрудники ДПС приняли решение сопроводить машину с роженицей в роддом на Орджоникидзе. Беременную доставили к врачам за 15 минут. После правоохранители вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Ранее гинеколог рассказала об опасности родов после 60 лет.

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.