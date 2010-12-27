Гинеколог рассказала об опасности родов после 60 лет

В 2018 году две россиянки в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями.

Врач-гинеколог, заведующая отделением гинекологии Щелковского перинатального центра Юлия Андреева заявила, что роды в 60-летнем возрасте могут быть опасны как для матери, так и для будущего малыша. Об этом сообщило РИА Новости.

Врач отметила, что к 60 годам овулярный запас у женщин заканчивается, поэтому, скорее всего, проводилось ЭКО. Роды в таком возрасте являются большой нагрузкой. Для ребенка это плохо тем, что в 60 лет матка уже не молодая здоровая мышечная ткань. У нее ухудшается кровоснабжение, ребенок получает худшее питание. Так малыш может замедлиться в развитии.

Ранее сообщалось, что в 2018 году две россиянки в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями.

Также пять 17-летних россиянок в 2018 году стали мамами в пятый раз.