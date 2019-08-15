Пять 17-летних россиянок в 2018 году стали мамами в пятый раз

Также 919 детей появились на свет у 15-летних девушек.

В России в 2018 году пять 17-летних девушек стали мамами в пятый раз. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Также 919 детей появились на свет у 15-летних девушек, 22 из них родили уже во второй раз. В возрасте 16 лет девушки родили 2 925 младенцев, у 14-летних – 190 детей, у 13-летних – 34 малыша и у 12-летних – 4 ребенка.

Как отметил директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, в некоторых российских регионах такие ранние роды считаются нормой. Несмотря на то, что в России возраст сексуального согласия наступает в 16 лет (до этого возраста наступает уголовная ответственность), репродуктивный возраст начинается в 15 лет.

Росстат: за шесть месяцев 2019 года родились 719 тысяч детей.

Видео: YouTube/ raisingbabydiaz

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