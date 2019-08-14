Росстат: за шесть месяцев 2019 года родились 719 тысяч детей

Рождаемость упала на 8,3% по сравнению с 2018 годом.

В России в 2019 году рождаемость упала на 8,3% по сравнению с 2018 годом. Рождаемость в первом полугодии составила 9,9 на 1 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Росстата.

Так, в первом полугодии 2019 родились 719 тысяч детей, что меньше на 63,1 тысячи, чем в 2018. С января по июнь 2018 года показатель составил 10,8 на одну тысячу человек.

В это же время уменьшилось и число умерших. За полгода 2019 умерли 918 тысяч человек, за полгода 2018 – 946 тысяч. Смертность снизилась на 3,1%.

Росстат: в 2018 году большинство россиянок рожали первого ребенка в 26 лет.

Видео: YouTube/ BBC