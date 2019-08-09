Росстат: в 2018 году большинство россиянок рожали первого ребенка в 26 лет

Второй ребенок в семье чаще всего рождается в 30 лет, третий – в 31 год, четвертый – в 33 года, пятый и последующие – после 34 лет.

По данным Росстата, в 2018 году большинство россиянок рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщил RT.

Второй ребенок в семье чаще всего рождается в 30 лет, третий – в 31 год, четвертый – в 33 года, пятый и последующие – после 34 лет.

Как отметил заведующий Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин, в последние 15 лет возраст рождения детей растет в России и в других европейских странах. Это происходит из-за того, что женщины стремятся сначала построить карьеру и получить образование.

Всего в 2018 году в России родилось 1,6 миллиона детей.

Накануне в Петербурге из роддома торжественно выписали четверняшек.

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