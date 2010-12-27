В Петербурге из роддома торжественно выписали четверняшек

Власти города подарили семье Морозовых ключи от новой трёхкомнатной квартиры.

В четверг, 8 августа, в Петербурге из Перинатального центра Педиатрического университета торжественно выписали четверняшек. Об этом сообщают СМИ.

Многодетную семью на выписке ждали не только родственники и друзья, но и правительство Петербурга. Власти города подарили семье Морозовых ключи от новой трёхкомнатной квартиры. Кроме того, семье полагаются выплаты на каждого ребенка и региональный материнский капитал. Также Морозовым предоставят социальную няню. Отметим, что подобная услуга вскоре станет доступна всем многодетным петербургским семьям. Эту программу запускают в 2020 году.

Напомним, что рождение сразу четырёх детей стало первым случаем за всю историю центре СПбГПМУ. Известно, что роды принимала целая бригада врачей.

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Фото:Pixabay