Из машины медиков перекладывают людей в другую машину.

В четверг, 8 августа, в центре Петербурга "Мерседес" врезался в бригаду реанимации. Петербуржцы поделились кадрами ДТП в соцсетях.

Инцидент произошел на Пересечении Некрасова и Лиговского проспектов. Как отмечают очевидцы, из машины медиков перекладывают людей в другую машину. На кадрах видно, что у легковой машины имеются небольшие повреждения. О пострадавших пока не сообщалось.

Кроме того, из-за аварии на перекрестке образовалась пробка.

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Фото:дтп и чп петербург/вк