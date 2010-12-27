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В центре Петербурга "Мерседес" врезался в бригаду реанимации
Сегодня, 19:09
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IRINA_CHALKINA

В центре Петербурга "Мерседес" врезался в бригаду реанимации

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Из машины медиков перекладывают людей в другую машину.

В четверг, 8 августа, в центре Петербурга "Мерседес" врезался в бригаду реанимации. Петербуржцы поделились кадрами ДТП в соцсетях.

Инцидент произошел на Пересечении Некрасова и Лиговского проспектов. Как отмечают очевидцы, из машины медиков перекладывают людей в другую машину. На кадрах видно, что у легковой машины имеются небольшие повреждения. О пострадавших пока не сообщалось.

Кроме того, из-за аварии на перекрестке образовалась пробка. 

Ранее мы сообщали о том, что Петербург затопило летним дождем.

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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