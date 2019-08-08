Видео: Петербург затопило летним дождем 

В четверг, 8 августа, в Петербурге затопило несколько улиц летним дождем. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.
Так, под воду постепенно уходят Митрофаньевское шоссе и Набережная обводного канала. По словам корреспондентов, горожан уже не спасают зонтики. Не только пешеходы вынуждены пробираться сквозь "бури и ветер", но и водители. На дорогах также наблюдается небольшое подтопление.
Также горожане сообщают, что под воду ушел магазин "Окей" на Партизана Германа. Там уровень воды значительно выше, чем в Адмиралтейском районе и центре города.
Ранее мы сообщали о том, что на Большой Монетной с фасада дома упал большой кусок лепнины.
Фото и видео: дтп и чп/петербург, Piter.TV
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