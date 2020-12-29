Двоих петербургских полицейских наградили за спасение ребенка из пожара

Квартира на Будапештской разгорелась вечером 9 января.

Двоих полицейских Фрунзенского района Петербурга наградили за спасение ребенка из пожара. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, храбрецами оказались замначальник районного УМВД Александр Кузякин и врио замначальника пятого отдела полиции Алексей Малкин.

Вечером 9 января в жилом доме на Будапештской улице разгорелась квартира, полиция прибыла на место первой. Правоохранители обнаружили сильное задымление в подъезде и выяснили, что в одной из квартир оставалась трехлетняя девочка, надышавшаяся дымом. Полицейские растянули под окном квартиры плед, сброшенный родственниками девочки, и поймали ребенка. Девочка не пострадала, а ее родных высвободили из горящего помещения прибывшие позднее спасатели.

Отмечается, что спасшие девочку сотрудники полиции получили денежную премию, а в МВД России уже направлено ходатайство о награждении мужчин медалью "За смелость во имя спасения".

Ранее мы рассказывали, как пожарные спасли кошку в Рождество у Спаса на Крови.

Фото, видео: пресс-служба ГУ МВД