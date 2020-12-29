Пожарные спасли кошку в Рождество у Спаса на Крови

Животное застряло в трубе.

В ночь на четверг, 7 января, петербуржцы, гуляющие по Невскому проспекту, наблюдали за спасательной операцией сотрудников МЧС. Отважные пожарные вытаскивали кошку, которая застряла в трубе у канала Грибоедова. Один из очевидцев выложил видеозапись происходящего и поблагодарил спасателей в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Пользователи восхитились добротой пожарных и обсудили благородный поступок в комментариях. Многие отметили, что помощь животным необходима, поскольку они остаются совершенно беззащитными в подобных ситуациях.

Ранее мы рассказали о том, что из ледяной воды в Приморском районе спасли собаку.

Видео: ВКонтакте / ВКонтакте / spb_today