  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из ледяной воды в Приморском районе спасли собаку
Сегодня, 19:02
46
mook1

Из ледяной воды в Приморском районе спасли собаку

0 0

Некоторые клиники отказались принимать питомца.

Из ледяной воды в Приморском районе спасли собаку – пес упал в Черную речку. Как рассказал 3 января Piter.tv источник в экстренных службах, ЧП произошло в районе дома № 55 по улице Генерала Хрулёва.

Питомец, который пробыл в ледяной воде, чувствовал он себя плохо и не мог ходить. Некоторые клиники отказались принимать питомца, которого приняли в пункте приёма бездомных животных на проспекте Энгельса. Ветеринарная клиника имени Айвэна Филлмора, в частности, работает в программе бесплатной стерилизации. 

После грохота фейерверков в новогоднюю ночь хозяева собак в Петербурге рассказали о пропаже животных. 

Фото: Piter.tv

Теги: животные, собаки, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии