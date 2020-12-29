Некоторые клиники отказались принимать питомца.

Из ледяной воды в Приморском районе спасли собаку – пес упал в Черную речку. Как рассказал 3 января Piter.tv источник в экстренных службах, ЧП произошло в районе дома № 55 по улице Генерала Хрулёва.

Питомец, который пробыл в ледяной воде, чувствовал он себя плохо и не мог ходить. Некоторые клиники отказались принимать питомца, которого приняли в пункте приёма бездомных животных на проспекте Энгельса. Ветеринарная клиника имени Айвэна Филлмора, в частности, работает в программе бесплатной стерилизации.

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Фото: Piter.tv