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После грохота фейерверков хозяева собак в Петербурге рассказали о пропаже животных
Сегодня, 14:49
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mook1

После грохота фейерверков хозяева собак в Петербурге рассказали о пропаже животных

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Большое количество объявлений появилось в "районных" группах соцсетей.

После грохота фейерверков хозяева собак в Петербурге рассказали о пропаже животных. Многие объявления днем 1 января опубликовали в группе "Неизданное | Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте". Обратить внимание на объявления можно в постах группы, посмотрев здесь.

Там рассказали, что от своих хозяев домашние животные отбились в районе Рыбацкого, Комендантского проспекта, метро "Черная речка", Колпино, на Киевском шоссе и улице Кораблестроителей в Василеостровском районе. Собакам стало неуютно на улице от шума салютов на Новый год во время прогулки с хозяевами.

Шумно минувшей ночью было по всему городу – например, полиция прервала шумную новогоднюю вечеринку в районе Парнаса в ночь на 1 января 2021 года. 

Тем временем, около 700 сотрудников Росгвардии следили за порядком в новогоднюю ночь в Петербурге.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: новый год, петербург, салюты, фейерверк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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alexninenes
Сегодня 15:44

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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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