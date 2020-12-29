Большое количество объявлений появилось в "районных" группах соцсетей.

После грохота фейерверков хозяева собак в Петербурге рассказали о пропаже животных. Многие объявления днем 1 января опубликовали в группе "Неизданное | Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте". Обратить внимание на объявления можно в постах группы, посмотрев здесь.

Там рассказали, что от своих хозяев домашние животные отбились в районе Рыбацкого, Комендантского проспекта, метро "Черная речка", Колпино, на Киевском шоссе и улице Кораблестроителей в Василеостровском районе. Собакам стало неуютно на улице от шума салютов на Новый год во время прогулки с хозяевами.

Шумно минувшей ночью было по всему городу – например, полиция прервала шумную новогоднюю вечеринку в районе Парнаса в ночь на 1 января 2021 года.

Тем временем, около 700 сотрудников Росгвардии следили за порядком в новогоднюю ночь в Петербурге.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished