Полиция прервала шумную вечеринку в районе Парнаса

Местные жители попытались "отбить" товарища у сотрудников правоохранительных органов.

Полиция прервала шумную новогоднюю вечеринку в районе Парнаса в ночь на 1 января 2021 года. Группа местных жителей собралась под окнами многоэтажки, однако, судя по всему, недовольные шумом соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов. Видео "разборок" с полицией опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Александра Савицкая, очевидец событий, рассказала, что местные жители попытались "отбить" товарища у сотрудников правоохранительных органов.

Что-то непонятное творилось в новогоднюю ночь на Парнасе. Судя по всему полицейские задержали парня, а отдыхающие просили его отпустить написала она в группе.

Тем временем, около 700 сотрудников Росгвардии следили за порядком в новогоднюю ночь в Петербурге.

Видео: vk.com/spb_today