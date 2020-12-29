Серьезных нарушений не было обнаружено, рассказали в ГУ.

Около 700 сотрудников Росгвардии следили за порядком в новогоднюю ночь в Петербурге. Об этом рассказали 1 января в пресс-службе главного управления.

Сотрудники Росгвардии обеспечили общественный порядок совместно с полицией и военнослужащие Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов, серьезных нарушений общественного порядка в Санкт-Петербурге не допущено – сообщили в ГУ Росгвардии.

Накануне Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда перекрыли за четыре часа до Нового года.

В прошлом году проспект перекрывали из-за новогодних гуляний, однако в этом году гулянья были отменены, а метро не работало ночью. Однако, попасть на Дворцовую площадь было возможно, нужно было лишь пройти через рамку металлоискателя.

Огонь Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова был зажжен, во дворах Капеллы прошла праздничная программа "Карнавальная ночь у Певческого моста", транслируемая в онлайн-формате в эфире городского телеканала.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области