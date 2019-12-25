Невский проспект перекрыли перед Новым годом

Движение перекрыли за четыре часа до боя курантов.

Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда перекрыли за четыре часа до Нового года.

Некоторые петербургские СМИ заявили, что из-за этого на участке выстроилась огромная очередь из автобусов, троллейбусов и машин. Судя по данным "Яндекс.Карты", красным цветом окрасилась набережная Лебяжьей канавки, Дворцовая набережная, набережная реки Мойки, Дворцовый мост в сторону стрелки Васильевского острова, а также Инженерная и Итальянская улицы.

Во всплывающем окне указано, что перекрытие будет действовать до 8 утра 1 января. В прошлом году проспект перекрывали из-за новогодних гуляний, однако в этом году гулянья отменены, а метро не будет работать ночью. Однако, попасть на Дворцовую площадь возможно, нужно лишь пройти через рамку металлоискателя. По словам пресс-секретаря администрации Центрального района Петербурга Натальи Чачиной, это сделано ради безопасности горожан в новогоднюю ночь.

Ранее мы писали, что в Рождество в Петербурге перекроют движение в Петроградском районе.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"