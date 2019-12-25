Съемка ролика ограничит движение транспорта в Петербурге в Рождество

Участок будет перекрыт в течение суток.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры предупредил о том, что 7 января в Петербурге временно введут ограничения для движения транспорта в связи со съемками.

В праздничный день с 00:00 до 23:59 движение по набережной реки Средней Невки от набережной реки Крестовки до Большой аллеи будет перекрыто. Видеосъемку будет проводить общественная организация "Альтернатива".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что работа пассажирского общественного транспорта в период новогодних праздников (с 31 декабря по 10 января 2021 года) будет осуществляться по графикам работы воскресного дня.

Фото: Piter.TV