Например, аэропорт "Пулково" будет работать в обычном режиме.

Общественный транспорт Петербурга отчитался о готовности к работе в праздники. Представители транспортного комплекса 26 декабря приняли участие в заседании профильной рабочей группы при городском координационном совете по противодействию распространения коронавируса в Северной столице.

Как рассказали в аппарате вице-губернатора Петербурга Максима Соколова, работа пассажирского общественного транспорта в период новогодних праздников (с 31 декабря по 10 января 2021 года) будет осуществляться по графикам работы воскресного дня.

31 декабря станция метро "Адмиралтейская" и вестибюль станции "Невский проспект-2" с выходом на канал Грибоедова будут работать до 22 часов, а на следующий день наземный транспорт будет работать только до полуночи.

Расписание движения пригородных поездов также временно изменится, отметил представитель АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" Сергей Максимов.

31 декабря электрички будут ходить по графику пятницы, с 1-го по 9-е января - по графику субботы и 10 января – по графику воскресенья – отметил он.

Аэропорт "Пулково" будет работать в обычном режиме, рассказал заместитель главного операционного директора ООО "Воздушные Ворота Северной столицы" Андрей Дробович.

Накануне в Комитете по транспорту Петербурга озвучили график работы общественного транспорта в период с 25 декабря по 10 января. Кроме того, стал известен график работы маршруток на новогодние праздники.

Фото: Piter.tv