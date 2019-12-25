График работы общественного транспорта в Петербурге изменится с 25 декабря

Пассажирам напомнили, что 1 и 7 января метро и наземный транспорт по ночам работать не будут.

В Комитете по транспорту Петербурга озвучили график работы общественного транспорта в период с 25 декабря по 10 января. В эти пятницу и субботу, 25 и 26 декабря, метро и наземный транспорт будут работать по пятничному графику. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года городской транспорт переходит на воскресный режим работы. Конкретно 1 января горожане смогут воспользоваться услугами перевозчиков до 23:59.

Пассажирам напомнили, что 1 и 7 января метро и наземный транспорт по ночам работать не будут, как это было раньше.

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