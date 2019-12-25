В Смольном рассказали о работе электробусов зимой

Зарядки электробуса хватает на целую смену.

В Петербурге растет количество электробусов — транспортных средств, которые используют аккумулятор в качестве источника питания. Некоторые горожане со скепсисом относятся к современному подвижному составу, боясь, что он может разрядиться по пути или выйти из строя. В связи с этим в комитете по транспорту решили развеять эти мифы.

Электробус не разрядится во время маршрута, так как его работа планируется с учетом погодных условий и времени года. Инновационные аккумуляторы позволяют работать им даже при экстремально минусовых температурах.

Существует два вида электробусов: со статической зарядкой и динамической. В первом случае они заряжаются ночью в автобусном парке. Этой зарядки может хватить до 200 км, то есть вполне достаточно для работы на протяжении одной смены в зимнее время. Во втором — являются по сути троллейбусами с увеличенным автономным ходом, заряжаясь при движении под контактной сетью.

Транспортное средство можно считать экологичным, так как в Петербурге используются электробусы только с электрическими отопителями, а не генератор на дизельном топливе.

В сложных условиях техника ведет себя на дороге как обычный автобус или троллейбус, проходя заснеженные участки зимой. Если электробус все же сломался (что может произойти только в критической ситуации), то пассажиры могут пересесть на следующий транспорт, предъявив тот же билет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что троллейбусом №46 в Красносельском районе пользуются ежедневно почти 10 тыс. человек.

Фото: Piter.TV