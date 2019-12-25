Троллейбусом №46 в Красносельском районе пользуются ежедневно почти 10 тыс. человек

На выходных пассажиропоток снижается.

За месяц количество петербуржцев, пользующихся троллейбусом №46, выросло вдвое. Сейчас их количество в будние дни достигает 9,5 тыс. человек в сутки, сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Троллейбус начинает свой путь от проспекта Народного Ополчения, затем движется по новому участку проспекта Ветеранов и выходит на улицу Пионерстроя до железнодорожной платформы Сергиево, где нет контактной сети. Транспортное средство может работать в автономном режиме с использованием аккумуляторных батарей с увеличенным автономных ходом.

На данный момент троллейбус №46 является единственным видом общественного транспорта, который обслуживает новый микрорайон на проспекте Ветеранов. Местные жители могут добраться до станций метро "Проспект Ветеранов" и "Ленинский проспект".

Ранее Piter.TV показал первый день работы троллейбуса на новом маршруте.

Фото: Piter.TV