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Троллейбусом №46 в Красносельском районе пользуются ежедневно почти 10 тыс. человек
Сегодня, 9:27
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Троллейбусом №46 в Красносельском районе пользуются ежедневно почти 10 тыс. человек

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На выходных пассажиропоток снижается.

За месяц количество петербуржцев, пользующихся троллейбусом №46, выросло вдвое. Сейчас их количество в будние дни достигает 9,5 тыс. человек в сутки, сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Троллейбус начинает свой путь от проспекта Народного Ополчения, затем движется по новому участку проспекта Ветеранов и выходит на улицу Пионерстроя до железнодорожной платформы Сергиево, где нет контактной сети. Транспортное средство может работать в автономном режиме с использованием аккумуляторных батарей с увеличенным автономных ходом.

На данный момент троллейбус №46 является единственным видом общественного транспорта, который обслуживает новый микрорайон на проспекте Ветеранов. Местные жители могут добраться до станций метро "Проспект Ветеранов" и "Ленинский проспект". 

Ранее Piter.TV показал первый день работы троллейбуса на новом маршруте. 

Фото: Piter.TV

Теги: автономный ход, проспект ветеранов, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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