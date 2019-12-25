Троллейбусы №46 на автономном ходу вышли на новый участок проспекта Ветеранов

Электробусы оснащены Wi-Fi и USB-разъемами.

С этой недели в Петербурге начал курсировать девятый по счету маршрут электробусов с динамической зарядкой. Кроме того, троллейбус №46 отправился по новому участке проспекта Ветеранов, соединив ж/д станцию "Сергиево" с Ленинским проспектом. Корреспондент Piter.TV прокатился на инновационном транспорте на обновленном маршруте.

Работа троллейбуса с увеличенным автономным ходом позволит улучшить транспортное обслуживание жителей юго-запада Петербурга. Жители новостроек в районе Новосергиево смогут быстрее добраться до станций метро "Проспект Ветеранов", "Ленинский проспект", а также железнодорожных станций Ленинский проспект и Сергиево.

Вместе с изменением трассы маршрута №46 изменяется и маршрут троллейбуса №48, который будет заезжать к "Домостроительному комбинату" на Автовской улице.

Подзарядка аккумуляторов троллейбусов на увеличенном автономном ходу происходит в динамике ― во время движения электробуса. Они могут проехать без подключения к контактной сети не менее 7,5 км. Всего на обновленном маршруте №46 будут работать 9 транспортных средств. Они полностью низкопольные, оборудованы Wi-Fi, USB-разъемами, мультимедийными комплексами, кондиционерами. Длина участка автономного хода составляет 6 км ― по проспекту Ветеранов от улицы Пионерстроя до станции Сергиево.

Ранее Piter.TV представил кадры с открытия нового участка на проспекте Ветеранов.

Фото: Piter.TV