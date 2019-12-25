Проспект Ветеранов стал самым протяженным проспектом в городе после открытия нового участка

Работы длились на протяжении двух лет.

В пятницу, 13 ноября, состоялось торжественное открытие продолжения проспекта Ветеранов. Теперь проспект стал самым длинным в городе, обогнав Московский. На событии побывал корреспондент Piter.TV.

Речь идет об участке от улицы Пионерсроя до пересечения с проспектом Буденного. О том, чтобы сделать трассу более протяженной, заговорили еще несколько десятилетий назад. В связи с активной застройкой района требовалась соответствующая транспортная инфраструктура. Продолжение проспекта Ветеранов позволит подключить микрорайон к существующей улично-дорожной сети Петербурга.

Общая протяженность нового участка составляет 2,2 км, ширина ― 4 полосы по 2 полосы в каждую сторону. Проектом предусмотрена разделительная полосы шириной 3 метра и велодорожка шириной 3 метра. Для пешеходов сделали шесть регулируемых пешеходных переходов.

До начала непосредственного строительства были проведены подготовительные работы: выемка и вывоз грунта, устройство ливневой канализации, переустройство теплосети и многие другие. Строительно-монтажные работы разбили на 4 участка и работали над ними параллельно. На завершающем этапе провели благоустройство территории, нанесли разметку, установили автобусные павильоны и железнодорожный переезд.

Вввести объект в эксплуатацию планировали в декабре 2020-го года, однако работы удалось завершить на месяц раньше. Участок в 1,3 км по левому направлению строящегося продолжения проспекта Ветеранов от проезда №5 до проспекта Буденного запустили еще в декабре 2019-го года. Всего на реализацию проекта потребовалось два года. Заказчиком выступило ГКУ "Дирекция транспортного строительства", а подрядчиком ― ГПСК "Возрождение".

Фото: gov.spb.ru