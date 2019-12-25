Стал известен график работы маршруток в Петербурге на новогодние праздники

Специалист отметил, что такой режим работы никакого дискомфорта не вызовет.

Стал известен график работы коммерческих маршрутов с 1 января в Петербурге. Начальник отдела маркетинга АО "Третий парк" Денис Данилов в разговоре с "Невскими Новостями" также раскрыл, как изменится стоимость проезда.

С 31 декабря и по 10 января маршрутки будут работать по режиму выходного дня, то есть интервал движения 15-20 минут.

Денис Данилов отметил, что режим работы выходного дня никакого дискомфорта не вызовет. А что касается повышения цен, то с Нового года повышения тарифов на коммерческий транспорт точно не будет.

Ранее Смольный предложил запретить регулярную отправку заказного транспорта с сотни адресов.

Фото: Piter.tv