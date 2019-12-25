Смольный предложил запретить регулярную отправку заказного транспорта с сотни адресов

Так борются с нелегальными перевозчиками.

Комитет по транспорту назвал адреса, откуда заказные автобусы и автомобили могут ездить не чаще 3 раз в месяц. Под "заказников" часто маскируются нелегальные маршрутки, когда приходит проверка. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на проект постановления комитет по транспорту.

Был составлен перечень адресов, откуда маршрутка не сможет отправлять по заказу более, чем трижды в месяц. В список вошли более 100 адресов.

Данные ограничения не должны касаться организованных перевозок групп детей, а также перевозок, связанных с оказанием ритуальных услуг.

Ранее петербургские власти по требованию УФАС вернули сокращенные из-за ковида маршрутки.

Фото: Piter.TV