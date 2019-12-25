Оператор системы "Платон" отменит штрафы, начисленные перевозчикам из-за сбоя в зонах действия средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу оператора.
В компании отреагировали на жалобы крупных грузоперевозчиков на регулярные сбои в работе государственной системы. Отмечалось, что из-за некорректной работы логисты получали необоснованные штрафы и тратили большое количество времени на их оспаривание. В пресс-службе оператора отметили, что из большинства полученных обращений примерно 800 постановлений были признаны подлежащими отмене.
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Фото: Pixabay.com
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