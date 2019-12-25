Складской комплекс в Шушарах продадут за 1,7 млрд рублей

Площадь участков составляет 4 гектара.

ООО "Невская логистика" в рамках банкротства продаст складской комплекс в Шушарах. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Площадь участков составляет 4 гектара, на них расположены два здания общей площадью около 50 тыс. "квадратов". Стоимость лота – 1,7 млрд рублей.

Этому складскому комплексу более 5 лет, поэтому на фоне современных объектов его характеристики в чем-то уступают. Однако у локации отличная транспортная доступность, а заявленная стоимость комплекса сейчас ниже рыночной. Кирилл Вечер, старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости компании Nikoliers

"Невская логистика" связана с торговым домом "Интерторг". До 2019 года он развивал в Северной столице сети "Семья", Spar и "Идея". Банкротство произошло в начале 2020 года.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1 и носит иллюстративный характер)