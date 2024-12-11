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В 2024 году в Петербурге на торгах сдали 346 объектов нежилого фонда
Сегодня, 13:35
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В 2024 году в Петербурге на торгах сдали 346 объектов нежилого фонда

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Новые объекты будут выставлены на торги уже в феврале.

3 февраля Фонд имущества Петербурга заключил новый трёхлетний контракт с Комитетом имущественных отношений на подготовку и проведение аукционов по аренде объектов нежилого фонда, находящихся в городской собственности.

В 2024 году Фонду удалось сдать в аренду 346 объектов, что составило 92% от общего числа предложенных объектов. За три года действия предыдущего договора Фонд сдал 817 объектов нежилого фонда, получив общую сумму арендной платы в размере 1,43 миллиарда рублей.

Новые объекты нежилого фонда будут выставлены на торги уже в феврале.

Ранее мы сообщили о том, что на Нарвском проспекте завершили капремонт фасада исторического здания.

Фото: Telegram / Фонд имущества Санкт-Петербурга

Теги: комитет имущественных отношений, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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