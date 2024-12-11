На Нарвском проспекте завершили капремонт фасада исторического здания

Здание, построенное в 1941 году в в стиле сталинского неоклассицизма, отличается изысканным декором.

Завершён капитальный ремонт фасада здания на Нарвском проспекте, 8, что имеет важное значение для сохранения исторического наследия Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.

Здание, построенное в 1941 году в стиле сталинского неоклассицизма, отличается изысканным декором. В процессе ремонта специалисты привели в порядок фасад, устранили трещины, восстановили штукатурку и аккуратно отреставрировали декоративные элементы. Были усилены и отреставрированы балконы, а цоколь облицован путиловским камнем.

Новые деревянные входные двери придают зданию дополнительную элегантность, а замена окон в общественных зонах на современные улучшила теплоизоляционные характеристики.

Ремонт не только помог сохранить исторический облик здания, но и сделал его более функциональным и привлекательным.

Ранее мы сообщили о том, что СПбГУ демонтировал двенадцать блоков кондиционеров с главного здания.

Фото: Жилищный комитет Петербурга