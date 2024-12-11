На Нарвском проспекте завершили капремонт фасада исторического здания

Завершён капитальный ремонт фасада здания на Нарвском проспекте, 8, что имеет важное значение для сохранения исторического наследия Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета.
Здание, построенное в 1941 году в стиле сталинского неоклассицизма, отличается изысканным декором. В процессе ремонта специалисты привели в порядок фасад, устранили трещины, восстановили штукатурку и аккуратно отреставрировали декоративные элементы. Были усилены и отреставрированы балконы, а цоколь облицован путиловским камнем.
Новые деревянные входные двери придают зданию дополнительную элегантность, а замена окон в общественных зонах на современные улучшила теплоизоляционные характеристики.
Ремонт не только помог сохранить исторический облик здания, но и сделал его более функциональным и привлекательным.
Ранее мы сообщили о том, что СПбГУ демонтировал двенадцать блоков кондиционеров с главного здания.
Фото: Жилищный комитет Петербурга
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