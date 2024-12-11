СПбГУ демонтировал двенадцать блоков кондиционеров с главного здания

Пресс-служба КГИОП сообщила, что для выполнения решения суда потребовалось инициировать исполнительное производство.

После соответствующего решения суда, Санкт-Петербургский государственный университет демонтировал двенадцать блоков кондиционеров с фасада исторического здания Двенадцати коллегий на Университетской набережной.

Как пишет spb.aif.ru, нарушение было выявлено специалистами Комитета по сохранению культурного наследия (КГИОП) четыре года назад. На фасаде здания по Менделевской линии располагались двенадцать наружных блоков кондиционеров.

Комитет подал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. В ноябре 2021 года суд обязал СПбГУ в течение одного года с момента вступления решения в законную силу устранить оборудование и произвести восстановительные работы на местах его размещения.

Пресс-служба КГИОП сообщила, что для выполнения решения суда потребовалось инициировать исполнительное производство. В январе 2025 года университет уведомил комитет о том, что блоки кондиционеров были удалены, а фасад в зонах демонтажа приведен в соответствующее состояние.

Ранее мы сообщили о том, что Ново-Адмиралтейский мост не исключат из проекта зон охраны.

Фото: пресс-служба КГИОП