Ново-Адмиралтейский мост не исключат из проекта зон охраны

Протокол с обращениями был опубликован на сайте КГИОП.

Общественные обсуждения акта историко-культурной экспертизы нового проекта объединенных зон охраны культурного наследия Петербурга завершены. Из протокола следует, что власти не приняли ни одного из предложений по существу.

Протокол с обращениями был опубликован на сайте КГИОП. Более 20 человек обратились с просьбой исключить из проекта зон охраны Ново-Адмиралтейский мост, считая, что его строительство негативно скажется на качестве жизни на Васильевском острове, нарушит исторические виды Невы и разрушит пешеходную зону набережной Лейтенанта Шмидта. Ответ властей заключался в том, что мост предусмотрен Генеральным планом, конкретного проекта еще нет, а сам проект зон охраны не дает разрешения на строительство данной переправы.

Градозащитник Дмитрий Литвинов обратился с запросом относительно пункта проекта, позволяющего демонтаж отдельных элементов зданий. Ему объяснили, что эта мера предназначена для сохранения изначального вида объектов. Разборка возможна только для поздних конструктивных изменений, которые искажают первоначальную архитектуру здания, уточнили в КГИОП.

Проект зон охраны, вынесенный на обсуждение, фактически включает изменения в городской закон № 820-7, устанавливающий границы объединенных охраняемых зон и ограничивающий застройку исторического центра.

Ранее мы сообщили о том, что особняк Сысоева на Васильевском острове станет объектом общепита.

Фото: Институт "Стройпроект" (архив)