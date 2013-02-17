Более 400 перевозчиков Ленобласти зарегистрированы в реестре такси

В регионе работает 3,3 тыс. машин.

Комитет по транспорту Ленинградской области подвел итоги уходящего года, проанализировав количество перевозчиков, зарегистрировавшихся в реестре такси после вступления в силу основных положений федерального закона № 580-ФЗ.

По последним данным, на территории 47-го региона работают более 20 служб заказа и 400 перевозчиков, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси. Общий парк автомобилей, находящихся в их ведении, составляет 3,3 тысячи.

"Также законом Ленинградской области установлены требования к цвету машин — они должны быть белого цвета с жёлтой светоотражающей полосой. По новому закону в регионе работает уже более 1,6 тыс. автомобилей" Комитет по транспорту Ленинградской области

Напомним, что основные положения федерального закона о новых правилах работы такси в России вступили в силу с 1 сентября 2023 года. Этот законодательный акт определил понятие служб заказа легкового такси, ответственность перевозчиков и агрегаторов, принимающих заказы, а также предоставил возможность работать самозанятым.

Чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным, власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга также приняли законы о работе такси с новыми правилами.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге в 2024 году проверили более 10 тыс. таксистов.

Фото: Telegram-канал комитета по транспорту Ленинградской области