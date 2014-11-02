В Петербурге в 2024 году проверили более 10 тыс. таксистов

Сотрудники городского комитета по транспорту поместили на штрафстоянку 64 автомобиля нелегальных перевозчиков.

В рамках заседания Межведомственной транспортной комиссии Петербурга подвели промежуточные итоги работы, которая направлена на соблюдение законов в области транспортного обслуживания населения.

По информации городского комитета по транспорту, участники встречи обсудили результаты работы по пресечению нарушений законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа в IV квартале текущего года. Выросло количество проверочных мероприятий комиссии, стали применять новый подход к их проведению с привлечением сотрудников смежных ведомств.

Было проведено свыше 1 тыс. проверочных мероприятий, проверено более 10 тыс. транспортных средств, а сотрудники Госавтоинспекции вынесли 1,3 тыс. постановлений в отношении таксистов. Ведомство поместило на штрафстоянку 64 автомобиля нелегальных перевозчиков.

Таким образом, принимаемые меры ослабили теневой бизнес и способствовали увеличению количества получаемых лицензий бывшими нелегальными перевозчиками. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее на Piter.TV: на территории Пулково проверили водителей такси.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)