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На территории Пулково проверили водителей такси
Сегодня, 9:15
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На территории Пулково проверили водителей такси

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Выявлено одно транспортное средство таксиста-нелегала, которое поместили на спецстоянку.

На территории аэропорта Пулково 12 декабря провели мероприятия с целью проверки таксистов на соблюдение ими требований законодательства в сфере перевозки пассажиров и их багажа. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту. 

Проверили свыше 20 машин. Выявлено одно транспортное средство таксиста-нелегала, которое поместили на спецстоянку. В отношении водителя составлен административный протокол. 

Сотрудники ведомства составили четыре акта о выявлении нарушений обязательных требований, возбудили семь дел об административных правонарушениях в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся перевозчиками такси, а также четыре дела в отношении таксистов. 

Указанная работа, направленная на выявление и пресечение правонарушений в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси в Санкт-Петербурге, будет продолжена.

Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в ходе миграционных рейдов в двух районах Петербурга задержали 20 иностранцев. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: пулково, таксисты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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