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В ходе миграционных рейдов в двух районах Петербурга задержали 20 иностранцев

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В отношении них составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ.

На территории Адмиралтейского и Петродворцового районов полицейские провели миграционные рейды. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В мероприятии также участвовали различные подразделения полиции и сотрудники Росгвардии. Проверке подверглись места компактного проживания иностранцев на двух строительных объектах, которые расположены у дома 72 по Красносельскому шоссе, и хостел в доме 15 по 8-й Красноармейской улице. 

Документы на предмет соблюдения приезжими норм миграционного законодательства, а также для установления порядка регистрации по указанным адресам, проверили более чем у 200 человек. В результате в отделы доставлены 20 иностранцев. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали трех организаторов незаконной миграции. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: мигранты, миграционный рейд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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