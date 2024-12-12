В ходе миграционных рейдов в двух районах Петербурга задержали 20 иностранцев

В отношении них составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ.

На территории Адмиралтейского и Петродворцового районов полицейские провели миграционные рейды. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В мероприятии также участвовали различные подразделения полиции и сотрудники Росгвардии. Проверке подверглись места компактного проживания иностранцев на двух строительных объектах, которые расположены у дома 72 по Красносельскому шоссе, и хостел в доме 15 по 8-й Красноармейской улице.

Документы на предмет соблюдения приезжими норм миграционного законодательства, а также для установления порядка регистрации по указанным адресам, проверили более чем у 200 человек. В результате в отделы доставлены 20 иностранцев. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали трех организаторов незаконной миграции.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти