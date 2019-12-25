Петербургские власти по требованию УФАС вернули сокращенные из-за ковида маршрутки

В ведомстве увидели в сокращении нарушение закона о защите конкуренции.

Петербургский комитет по транспорту исправил свою июльскую ошибку в отношении маршруток после предупреждения УФАС. Как рассказали в пресс-службе ведомства, власти вернули на работу сокращенный из-за пандемии коронавируса транспорт.

В июле комитет запретил курсировать по городу маршрутам "Пятого парка" и машинам еще с 25 маршрутов. Власти объяснили свой запрет необходимостью осуществления мер по борьбе с COVID-19. В УФАС, в свою очередь, заметили, что действия комитета поставили отдельных перевозчиков в неравное положение с другими, а это содержит признаки нарушения закона о защите конкуренции.

В настоящее время запрещенные маршруты снова вернули в работу.

Ранее мы писали, что в Петербурге планируют установить до 4 тыс. "интеллектуальных остановок".

Фото: Piter.TV