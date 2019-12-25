В Колпино полицейские спасли пенсионеров из пожара в частном доме

Старший сержант и лейтенант полиции заметили дымящийся дом, патрулируя район.

Поздним вечером 17 февраля на улице Танкистов в Колпино задымился частный дом. Зачинающийся пожар заметил наряд ППС, патрулирующий район, и двое полицейских бросились на помощь жителям дома. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

31-летний лейтенант полиции Николай Магер и 25-летний старший сержант Алексей Тихонов открыли ворота садоводства, въехали на территорию и подбежали к горящему зданию, пытаясь открыть двери в дом. На крики полицейских и шум проснулась пожилая семья, которая не подозревала о начавшемся пожаре. Спасатели проникли в дом, вывели на улицу 65-летних хозяев и их собаку, вызвали пожарных и медиков. Пенсионеры не пострадали благодаря слаженным и оперативным действиям полицейских.

Руководством ГУ МВД России принято решение о поощрении данных сотрудников полиции. пресс-служба ГУ МВД

Ранее мы писали, что при пожаре в частном доме под Петербургом погибла собака, кошке удалось спастись.

Фото: пресс-служба ГУ МВД