При пожаре в частном доме под Петербургом погибла собака, кошке удалось спастись

Спасение кошки по кличке Луна стало главной хорошей новостью для погорельцев по Всеволожском районе Ленобласти. Животное чудом сумело спастись из пожара и вернулось к хозяевам на следующий день. Они очень обрадовались потому что считали, что Луна также как и собака Стеша погибла в огне. Об этом Юлия Осадчая написала на личной странице в социальной сети "ВКонтакте".
Дом хозяйки конного клуба Юлии вспыхнул около часа дня 15 февраля, когда женщина уехала из садоводства Заозерное-2 в Петербург по делам. К её возвращению от дома не осталось почти ничего. По словам девушки, она и ее мать строили дом всю жизнь. Теперь они обе остались без единственной крыши над головой. Сгорели все документы, в том числе на коней, которых Юлия недавно перевезла в приобретенную конюшню.
Кошка Луна, судя по всему, во время пожара смогла выпрыгнуть в окно. Собака Стеша, к сожалению, не смогла выбраться из помещения.
Ранее из горящего дома на Детскосельской ночью эвакуировали 5 человек.
Видео: ВКонтакте/ Юлия Осадчая
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