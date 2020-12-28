При пожаре в частном доме под Петербургом погибла собака, кошке удалось спастись

Дом хозяйки конного клуба Юлии вспыхнул около часа дня 15 февраля, когда женщина уехала из садоводства.

Спасение кошки по кличке Луна стало главной хорошей новостью для погорельцев по Всеволожском районе Ленобласти. Животное чудом сумело спастись из пожара и вернулось к хозяевам на следующий день. Они очень обрадовались потому что считали, что Луна также как и собака Стеша погибла в огне. Об этом Юлия Осадчая написала на личной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Дом хозяйки конного клуба Юлии вспыхнул около часа дня 15 февраля, когда женщина уехала из садоводства Заозерное-2 в Петербург по делам. К её возвращению от дома не осталось почти ничего. По словам девушки, она и ее мать строили дом всю жизнь. Теперь они обе остались без единственной крыши над головой. Сгорели все документы, в том числе на коней, которых Юлия недавно перевезла в приобретенную конюшню.

Кошка Луна, судя по всему, во время пожара смогла выпрыгнуть в окно. Собака Стеша, к сожалению, не смогла выбраться из помещения.

Ранее из горящего дома на Детскосельской ночью эвакуировали 5 человек.

Видео: ВКонтакте/ Юлия Осадчая