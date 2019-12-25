Из горящего дома на Детскосельской ночью эвакуировали 5 человек

Медицинская помощь никому не потребовалась.

В третьем часу ночи 17-го февраля в квартире на Детскосельской улице произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире в доме №11. В огне оказались 10 кв. метров, в то время как площадь комнаты составляет 16 кв. метров. В 03:26 пожар ликвидировали. О пострадавших не сообщалось.

По информации источника Piter.TV в экстренных службах, из здания эвакуировали 5 человек с вышележащих этажей. На место приезжала газовая служба и тепловизором проверяла, нет ли скрытого горения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция ищет фанатов "Зенита", устроивших пиротехническое шоу на "Гражданском проспекте".

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб