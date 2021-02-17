Полиция ищет фанатов "Зенита", устроивших пиротехническое шоу на "Гражданском проспекте"

Пассажиры и имущество метро не пострадали.

Около полуночи во вторник, 16 февраля, в полицию поступило сообщение от инспектора службы транспортной безопасности петербургского метрополитена. Как стало известно Piter.TV, на станции "Гражданский проспект" трое неизвестных устроили пиротехническое шоу: хулиганы зажгли сигнальные фальшфейеры синего цвета.

Отмечается, что пострадавших после несанкционированного фейерверка не оказалось, имущество метро также не повреждено. Станцию не закрывали, эвакуацию не проводили. Двое хулиганов, по всей видимости, были фанатами футбольного клуба "Зенит": согласно приметам, на обоих были сине-белые шарфы с логотипом ФК. Мужчины с европейским типом лица были одеты в темные шапку и кепку, темные куртки и штаны, на одном были черные кроссовки, на другом – светлые. Женщина, которая была в компании с хулиганами, была одета в бежевые куртку и шапку, темные перчатки с обрезанными пальцами, светлые кроссовки, черные штаны.

Злоумышленников уже разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО