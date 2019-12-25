Парня и девушку задержали за обстрел витринных стекол в магазине на Энергетиков

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Вечером 14 февраля в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестный разбил витринные стекла в продуктовом магазине на проспекте Энергетиков. Как стало известно Piter.TV, уже вечером того же дня правоохранители задержали хулигана вместе с подельницей.

Злоумышленниками оказались 21-летний и 20-летняя неработающие петербуржцы, парень был неоднократно судим ранее за кражи и вандализм, а девушку принудили к обязательным работам за умышленное причинение вреда здоровью. Именно они их хулиганских побуждений выстрелили из пневматического пистолета в стекла магазина. Оружие изъяли, обоих молодых людей поместили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что мошенник купил квартиру в Мурино на деньги клиентов кредитной организации, в которой он работал/

Фото: Piter.TV