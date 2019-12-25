Мошенник купил квартиру в Мурино на деньги клиентов кредитной организации, в которой он работал

Мужчина открыл на клиентов срочные вклады, куда перевел деньги.

Сотрудник кредитной организации обвиняется в том, что он завладел деньгами своих клиентов и купил на них квартиру. Об этом сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

По версии следствия, 30-летний житель Выборгского района знал о том, что счетах его клиентов лежат крупные сумму. Он решил завладеть чужими деньгами и оформил 2 SIM-карты, а затем заменил номера телефонов в профиле потерпевших. Затем мужчина выпустил через мобильный банк от имени клиентов две новые кредитные карты и воспользовался ими по собственному усмотрению.

Кроме того, от имени потерпевших злоумышленник открыл несколько срочных вкладов, на которые перевел 4 млн рублей. Часть похищенных средств он решил легализовать, купив квартиру в Мурино.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV