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Мошенник купил квартиру в Мурино на деньги клиентов кредитной организации, в которой он работал
Сегодня, 10:34
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nadezhda_sib

Мошенник купил квартиру в Мурино на деньги клиентов кредитной организации, в которой он работал

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Мужчина открыл на клиентов срочные вклады, куда перевел деньги.

Сотрудник кредитной организации обвиняется в том, что он завладел деньгами своих клиентов и купил на них квартиру. Об этом сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

По версии следствия, 30-летний житель Выборгского района знал о том, что счетах его клиентов лежат крупные сумму. Он решил завладеть чужими деньгами и оформил 2 SIM-карты, а затем заменил номера телефонов в профиле потерпевших. Затем мужчина выпустил через мобильный банк от имени клиентов две новые кредитные карты и воспользовался ими по собственному усмотрению. 

Кроме того, от имени потерпевших злоумышленник открыл несколько срочных вкладов, на которые перевел 4 млн рублей. Часть похищенных средств он решил легализовать, купив квартиру в Мурино. 

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. 

Фото: Piter.TV

Теги: квартира, кредитная организация, легализация, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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