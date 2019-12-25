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Сотрудники фитнес-клуба на Коллонтай обманули петербуржца на 15 тыс. рублей
Сегодня, 12:47
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Сотрудники фитнес-клуба на Коллонтай обманули петербуржца на 15 тыс. рублей

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По словам потерпевшего, он продлил абонемент в спортивном зале, но организация закрылась, а деньги не вернули.

Полицейские Невского района начали расследование мошенничества в отношении петербуржца, которое совершено сотрудниками фитнес-клуба. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону 11 июля. 

К правоохранителям обратился 34-летний мужчина с заявлением. По словам потерпевшего, он продлил абонемент в спортивном зале на улице Коллонтай, но организация закрылась, а деньги не вернули. Ущерб составил 15 тыс. рублей. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленников устанавливают. 

Ранее мы рассказывали о том, что из-за мошенников пенсионер с Гражданского проспекта лишился 9,5 млн рублей. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: мошенничество, улица коллонтай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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