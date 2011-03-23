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Кинологи спасли хаски, упавшую в люк во Всеволожском районе

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Сотрудницы кинологической полиции услышали собачий вой недалеко от места работы и решили проверить, в чем дело.

В семь часов утра лейтенант полиции Бурова Вера и капитан полиции Кононенко Елена услышали собачий вой со стороны пустыря недалеко от центра кинологической службы в Янино. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Сотрудницы решили проверить, откуда доносится звук: в люке с водой они обнаружили хаски. Измученное животное пыталось выбраться из колодца, собака сильно повредила передние лапы. Достав хаски из люка, сотрудницы отнесли ее в дежурную часть. Там ее вымыли, накормили и обработали раны, а после чего отвезли в ветеренарную клинику, где ей оказали медицинскую помощь.

О спасенном животном доложили руководству: собаку решили оставить в кинологическом центре до установления личности хозяев животного.

Видео: ГУ МВД по городу и области

Теги: всеволожский район, кинологи, спасли собаку
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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