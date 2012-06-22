В Петербурге росгвардейцы оказали доврачебную помощь мужчине с ножевым ранением

Также сотрудники специального моторизованного полка оказали содействие в задержании преступника.

В четверг, 19 августа, в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии сообщили Piter.tv, что военнослужащие специального моторизованного полка оказали доврачебную помощь мужчине, который получил ножевое ранение, а также помогли поймать нападавшего.

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов: сотрудники патруля обратили внимание на призыв о помощи в окне одного из домов. Подбежав к дому, они увидели бегущего навстречу мужчину с видимыми ножевыми ранениями в правой части груди. Доврачебная помощь была оказана незамедлительно. Спустя время из этого же подъезда вышли петербуржцы, ведя задержанного ими нападавшего, и попросили помощи в охране преступника до приезда полиции.

Росгвардейцы находились рядом с потерпевшим и злоумышленником до приезда полиции. Суть конфликта пока не называется.

Ранее мы писали, что Росгвардия задержала двоих петербуржцев, незаконно проникших на крышу Эрмитажа.

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии