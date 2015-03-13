Росгвардия задержала двоих петербуржцев, незаконно проникших на крышу Эрмитажа

Руферов передали в 78-й отдел полиции.

Сотрудники Росгвардии и службы безопасности Эрмитажа задержали двоих петербуржцев, незаконно проникших на крышу музея. Об этом сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 6 августа постовой музея нажал кнопку тревожной сигнализации. В этот момент наряд отдела вневедомственной охраны по Центральному району находился на патрулировании. Правоохранители тут же прибыли на место инцидента и задержали двоих руферов.

Ранее мы писали, что суд запретил еще два сайта, призывающих к руфингу.

Фото: Piter.tv