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Суд запретил еще два сайта, призывающих к руфингу
Сегодня, 17:34
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Суд запретил еще два сайта, призывающих к руфингу

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Организаторы прогулок по крышам обещали уникальное свидание.

Суд в Петербурге запретил еще два сайта, который предлагает услуги прогулок по крышам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 19-го июля.

Признать информацию запрещенной для распространения в России попросил прокурор. На двух сайтах содержались материалы, которые положительно характеризовали субкультуру "руфинг". 

На одном из сайтов обещали устроить уникальное свидание на крыше, которое "запомнится второй половинке навсегда". В суде напомнили, что крыша является общим домовым имуществом и служит для защиты всего дома. 

Недавно суд запретил сайт, владельца которого сотрудничали с программой "Вечерний Ургант". 

Фото: Piter.TV

Теги: прогулки по крышам, руфинг, сайт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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