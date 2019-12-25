Суд запретил еще два сайта, призывающих к руфингу

Организаторы прогулок по крышам обещали уникальное свидание.

Суд в Петербурге запретил еще два сайта, который предлагает услуги прогулок по крышам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 19-го июля.

Признать информацию запрещенной для распространения в России попросил прокурор. На двух сайтах содержались материалы, которые положительно характеризовали субкультуру "руфинг".

На одном из сайтов обещали устроить уникальное свидание на крыше, которое "запомнится второй половинке навсегда". В суде напомнили, что крыша является общим домовым имуществом и служит для защиты всего дома.

Недавно суд запретил сайт, владельца которого сотрудничали с программой "Вечерний Ургант".

Фото: Piter.TV