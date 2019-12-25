Октябрьский районный суд запретил сайт с прогулками по крышам

Учитывая, что подобный вид деятельности может быть опасен для жизни, суд удовлетворил требования прокурора о запрете сайта.

В пятницу, 9 июля, Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел иск прокуратуры, в котором требовалось запретить сайт с предложением прогулки по городским крышам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Прокурор отметил, что информация на сайте "Карлсон Гид" формирует положительное отношение несовершеннолетних горожан к руферам и всей субкультуре в целом. Доступ на сайт открыт для каждого желающего. Владельцы портала предлагают клиентам различные адреса и утверждают, что давно сотрудничают с телепрограммой "Вечерний Ургант" и помогают им организовать шоу с панорамным видом.

Суд удовлетворил требования с учетом, что такое увлечение может быть опасно для жизни.

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Фото: Piter.tv