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Октябрьский районный суд запретил сайт с прогулками по крышам
Сегодня, 16:57
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Октябрьский районный суд запретил сайт с прогулками по крышам

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Учитывая, что подобный вид деятельности может быть опасен для жизни, суд удовлетворил требования прокурора о запрете сайта.

В пятницу, 9 июля, Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел иск прокуратуры, в котором требовалось запретить сайт с предложением прогулки по городским крышам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов. 

Прокурор отметил, что информация на сайте "Карлсон Гид" формирует положительное отношение несовершеннолетних горожан к руферам и всей субкультуре в целом. Доступ на сайт открыт для каждого желающего. Владельцы портала предлагают клиентам различные адреса и утверждают, что давно сотрудничают с телепрограммой "Вечерний Ургант" и помогают им организовать шоу с панорамным видом. 

Суд удовлетворил требования с учетом, что такое увлечение может быть опасно для жизни.

Ранее мы писали, что в Петербурге прошли судебные разбирательства за нарушения на ЕГЭ. 

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, прогулки по крышам, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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