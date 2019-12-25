В Петербурге прошли судебные разбирательства за нарушения на ЕГЭ

Своим мнением о ЕГЭ поделился актер актёр Александр Тютрюмов.

В судах Петербурга прошли заседания по фактам нарушений школьниками правил ЕГЭ: подростков обвинили в списывании. В одном случае девушку ждет осенняя пересдача, в другом школьник отделался замечанием.

О том, насколько эффективен и уместен формат главного школьного экзамена, давно ходят споры. Минпросвещения заявляет, что ЕГЭ – не идеальный вариант проверки знаний учащихся, но на данный момент самый объективный и честный. Министерство готово рассмотреть альтернативные модели, но пока что предложений якобы не поступает.

"Этот формат экзаменов ставит перед учениками задачу успешно натаскаться на тесты и поступить хоть в какой-нибудь вуз", – комментирует известный актёр Александр Тютрюмов, известный своей жесткой позицией по поводу бесполезности ЕГЭ.

На мой взгляд, было бы лучше развивать в школах профильное образование. Уже в 8-9 классе ученики могли бы выбрать направление, которое им наиболее интересно. Это позволило бы учащимся задуматься о своих способностях и определиться, кем бы они хотели быть в будущем. А сейчас ситуация иная – большинство молодежи не знает, чего хочет от жизни и какую пользу могли бы принести обществу. Александр Тютрюмов, актер.

Тютрюмов подчеркнул, что понимает родителей, которые считают высшее образование обязательным. Но мало кто задумывается, что дети будут делать после получения диплома, и в итоге вырастает поколение "потерянных людей".

Поэтому лучший вариант – помочь ребёнку выбрать профессию как можно раньше. Если этого не произошло до выпуска из школы, есть ПТУ, колледжи, где можно получить техническое образование, обучиться прикладным навыкам и за это время подумать, в какой вуз действительно хочется пойти и какому делу посвятить себя.

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